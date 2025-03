Botafogo acerta renovação de contrato de Savarino

O meia venezuelano Jefferson Savarino, estendeu seu vínculo com o Botafogo até o fim de 2028. O novo contrato foi assinado na quarta feira (26), após o retorno do jogador, que estava defendendo seu país nas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.

A multa rescisória do camisa 10, para clubes do exterior passou para US$ 20 milhões (cerca de R$113 milhões), além dele ganhar uma valorização salarial.

Savarino chegou ao Botafogo em 2024, vindo do Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Ao todo o jogador disputou 62 jogos, marcou 15 gols e deu 13 assistências.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (30), ás 16 horas, no Allianz Parque, contra o Palmeiras.