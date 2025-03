Botafogo encaminha renovação contratual do volante Gregore

O Botafogo está bem próximo de fechar a renovação do volante Gregore, de 31 anos. Para oficializar a negociação, falta ainda ajustar algumas clausulas contratuais. Com a extensão, o vínculo do volante com o alvinegro será até o fim de 2028. O atual contrato, é até o fim do próximo ano.

Gregore chegou ao Botafogo em 2024, em pouco tempo se tornou titular e se consolidou como uma peça chave para o funcionamento da equipe, campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Devido boas atuações, começou a surgir o interesse de outras equipes pelo volante, como o Atlético MG e Al-Rayyan, do técnico Arthur Jorge, que realizaram propostas oficiais pelo atleta. Todas foram recusadas pelo Botafogo.

Gregore foi contrato em janeiro de 2024, por 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões), vindo do Inter Miami, dos EUA. Ao todo, o jogador disputou 56 jogos pelo clube, marcou três gols e deu duas assistências.