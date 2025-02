Atacante Elias Manoel é anunciado pelo Botafogo

O Botafogo anunciou a contratação do atacante Elias Manoel, nesta quinta feira (27). O atleta de 23 anos chega ao clube com vínculo até o fim 2027. A operação custou US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões).

Elias foi revelado pelo Grêmio e nas últimas temporadas estava atuando no futebol dos Estados Unidos. O atleta jogou pelo NY Red Bulls, por três anos e recentemente foi negociado com o Real Salt Lake.

O atleta chegou ao Rio há uma semana e já está integrado ao elenco.

O jogador não gostou da troca de equipe, uma operação comum na MLS, e se negou a atuar pela equipe, assim ele foi colocado á venda e disponibilizado no mercado.

O baixo custo para trazer o atacante chamou a atenção do Botafogo, que viu o atleta como uma oportunidade de mercado para compor o elenco.

Na última temporada ele marcou nova gols e deu uma assistência, sendo campeão do principal torneio dos Estados Unidos.