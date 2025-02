Rafaella Santos, irmã de Neymar, gasta R$ 6 milhões no cartão e pede ajuda ao pai para pagar

A influenciadora e irmã de Neymar, Rafaella Santos, viveu um verdadeiro "perrengue chique" na hora de pagar o cartão de crédito, após gastar milhões.

De acordo com Gaby Cabrini, do Fofocalizando, a famosa gastou R$ 6 milhões em compras no crédito apenas no mês de dezembro. Para quitar a considerável quantia, Rafaella recorreu a ajuda de Neymar pai.

Na lista de gastos estavam compras de bolsas de luxo e duas viagens de jatinho particular. Neymar pai, mesmo irritado com o valor, acabou ajudando a filha a pagar o cartão.