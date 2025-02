John Textor faz acordo com o STJD e irá pagar R$ 1 milhão para encerrar processo

O empresário e dono do Botafogo, John Textor irá pagar uma multa de R$ 1 milhão ao STJD. A quantia é referente a um acordo realizado entre o bilionário e o tribunal, sobre as acusações de Textor da existência de manipulações de resultados no futebol brasileiro. O STJD entendeu que o dirigente não apresentou provas suficientes que comprovassem suas acusações.

Textor foi enquadrado no artigo 243 F (ofender alguém ou sua honra), por cinco vezes e no 221 do CBJD (Dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito ou processo na Justiça Desportiva). O empresário recebeu a maior multa da história do tribunal.

As acusações de Textor sobre manipulações começaram no fim do Brasileiro de 2023, vencido pelo Palmeiras. Em março de 2024, o empresário afirmou que tinha provas que jogos do Brasileirão tinham sido manipulados e as apresentou ao STJD para apreciação no inquérito.



No mês seguinte, o acionista chegou a fazer uma publicação em seu site, afirmando que uma partida entre Palmeiras e São Paulo, tinha sido manipulada. Após esse episódios o inquérito foi aberto, a pedido da Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, do Palmeiras, São Paulo e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol.



A sugestão da multa de R$ 1 milhão, foi feita pela própria defesa de Textor, para evitar que ele fosse a julgamento e pegasse dois anos de suspensão.