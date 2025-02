Botafogo negocia a contratação do atacante Wesley, ex-Corinthians

O Botafogo tenta a contratação do atacante Wesley, que atualmente está no Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo. O atleta de 19 anos, foi revelado pelo Corinthians e negociado com o clube da Arábia Saudita em agosto do ano passado por 20 milhões de dólares fixos (R$ 110 milhões) e mais 5 milhões em bônus (R$ 27 milhões). A princípio, o jovem chegaria ao alvinegro por empréstimo.

A diretoria botafoguense trata a negociação com cautela, devido ao alto valor investido pelos sauditas para adquirir Wesley, há apenas seis meses. O clube tenta chegar em cifras que satisfaçam o Al-Nassr, para conseguir a liberação do atleta.

O Botafogo vê suas chances em um acerto, devido a uma possível vontade do jogador de retornar ao futebol brasileiro. Desde que foi contratado, Wesley foi pouco utilizado, fazendo apenas 11 partidas, somando 357 minutos em campo e apenas uma assistência e um gol marcado.

De qualquer forma, o clube terá que agir rápido para conseguir a contratação do ponta, já que a janela de transferências para o futebol brasileiro se fecha na próxima sexta-feira.

Por se tratar de um empréstimo, o Botafogo pode ter mais chances de um final feliz, já que essas negociações envolvem menos burocracias do que uma compra definitiva.