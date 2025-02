Botafogo encaminha contratação do técnico português Vasco Matos

Vasco Matos, que estava no Santa Clara, de Portugal, será o novo treinador do Botafogo - Foto: Divulgação/Santa Clara

Vasco Matos, que estava no Santa Clara, de Portugal, será o novo treinador do Botafogo - Foto: Divulgação/Santa Clara

Depois mais de 44 dias que o Botafogo ficou sem treinador, após a saída de Arthur Jorge, para o Al-Rayyan do Catar, a busca de John Textor por um substituto finalmente chegou ao fim. O empresário americano encaminhou a contratação de Vasco Matos, que estava no Santa Clara, de Portugal.

Textor já sinalizou ao clube que irá pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões), pelo treinador português, que assinará um contrato válido por dois anos com o alvinegro. Além dele, outros cinco profissionais da comissão técnica virão para o clube.

Vasco Matos, de 44 anos, foi um dos primeiros nomes analisados pelo Botafogo e entrevistados por Textor. Durante todo o processo, outros profissionais mais experientes no futebol também foram analisados, como Rafa Benítez, Tite, Tata Martino e Roberto Mancini.

Leia também:

➣Ana Hickmann conta que perdeu 16 Kg e que mudança influenciou sua rotina

➣ Jovem é morto a tiros após perseguir criminosos que roubaram moto do amigo

O treinador começou a chamar a atenção de outros clubes devido seu desempenho no Santa Clara. O time foi campeão da segunda divisão portuguesa, realizando uma pontuação recorde de 73 pontos na competição. Além disso, o clube terminou a temporada 2023/2024 sem derrotas fora de casa e com a defesa menos vazada em toda a Europa, com apenas 19 gols sofridos.



Na atual temporada, os bons números do time continuaram, ocupando a quinta colocação do Campeonato Português, o clube tem 38 pontos, após 22 rodadas, o que nesse momento, garante uma vaga na Conference League.

Vasco Matos é um treinador que pode ser definido por sua organização tática, solidez defensiva e transições rápidas e eficientes no ataque. Enquanto o Botafogo ainda não oficializa a contratação, o time continuará sendo comandado por Cláudio Caçapa, atual auxiliar técnico permanente do clube.