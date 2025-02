Caçapa realiza primeiro treino e Botafogo vai com os reservas para o confronto contra o Boavista

Claudio Caçapa, que foi anunciado como auxiliar técnico permanente do Botafogo, realizou seu primeiro treinamento com a equipe neste sexta feira (14), visando o confronto contra o Boavista pelo Campeonato Carioca. Os clubes se enfrentam neste sábado (15), às 19 horas, em Bacaxá.

Nenhum dos titulares que enfrentou o Flamengo irá para o jogo, visando o confronto contra o Racing, da Argentina, pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, que acontece na próxima quinta feira.

O Botafogo é o atual sexto colocado na classificação do Carioca com 12 pontos, após o jogo contra o Boavista, o Alvinegro terá o clássico contra o Vasco, em São Januário, no dia 23.

A provável escalação do Botafogo deve ser, Leo Linck no gol, Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo e Cuiabano fechando o quarteto defensivo. Patrick de Paula, Newton e Kauê no meio campo; e no ataque Yarlen, Rafael Lobato e Rwan Cruz.