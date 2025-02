Jeffinho, atacante do Botafogo discute com torcedores nas redes sociais

Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Foto: Vítor Silva / Botafogo

Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Foto: Vítor Silva / Botafogo

O atacante Jeffinho, de 25 anos, foi alvo de críticas nas redes sociais por torcedores do Botafogo, devido sua vida fora do campo. O atleta que não atua desde maio do ano passado, quando teve uma lesão muscular, ainda não tem previsão para voltar aos gramados.

Com problemas físicos, surgiram vídeos do jogador curtindo na noite do Rio de Janeiro, o que gerou revolta em parte da torcida alvinegra. Com isso, torcedores foram cobrar o atleta nas redes sociais, que retrucou os comentários.

"To dentro de casa. Vocês não sabem de p**** nenhuma, quer contar coisa que nem sabe ainda. Ano passado ninguém tava procurando né rsrs", disse Jeffinho.

"O que você fez ano passado?", respondeu um torcedor.



"Por isso mesmo, ninguém tava procurando ué, tinha jogador", retrucou o atacante.

Jeffinho voltou aos treinos no dia 6 de janeiro. No ano passado, ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e a previsão de seu retorno era de dois meses. Após uma infecção no local, o atleta foi internado e ficou afastado por seis meses. Devido isso, o jogador decidiu antecipar seu retorno a pré-temporada, mas o departamento médico do Botafogo trata a situação do jogador com cautela e ele ainda não foi relacionado em 2025.

Jeffinho foi adquirido em definitivo pelo clube junto ao Lyon, da França, no fim de 2024 por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões na cotação da época). Essa é a segunda passagem do atacante pelo alvinegro, onde se destacou em 2022 após ser contratado junto ao Resende.