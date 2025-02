Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Jair

O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do zagueiro Jair, de 19 anos, que atuava pelo Santos. O atleta que está com a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, que está sendo disputado na Venezuela, só chega no Rio de Janeiro depois do dia 16. O vínculo do jogador será até o fim de 2028.

O anúncio do atleta foi feito através de um vídeo, com a participação de Jairzinho, ídolo alvinegro e "furacão" da Copa de 70.

Jair era um sonho antigo do Botafogo, que tentou contratá-lo no meio do ano passado, mas sem sucesso. O zagueiro. que tem 1,98m de altura, boa saída de bola e sabe jogar com as duas pernas, é visto com um enorme potencial pelo departamento de análise do clube.

A chegada de Jair está dentro da filosofia do Alvinegro de rejuvenescer a zaga em 2025. Além da dupla de zaga titular, composta por Bastos, de 33 anos, e Barboza de 29, o Botafogo já havia anunciado o zagueiro David Ricardo, vindo do Ceará, de 22 anos, e vem dando minutagem nesse início de temporada, para Serafim, defensor revelado nas categorias de base do clube, de 20 anos de idade.