Atacante Henry Mosquera do Bragantino, comunica diretoria vontade de se transferir para o Botafogo

O atacante colombiano Henry Mosquera, comunicou a diretoria do Red Bull Bragantino, o seu desejo de ser transferido para o Botafogo. O clube alvinegro inicialmente realizou uma proposta por empréstimo que foi recusada pelos paulistas, agora os cariocas estão oferecendo US$ 4 milhões (R$ 23,1 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador.

A informação é do jornalista Venê Casagrande. O empresário de Henry, chega ao Brasil nesta segunda feira e vai se reunir com a diretoria paulista na quarta, para tratar da situação.

Mosqueira, que tem 23 anos de idade, é um ponta que atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque e tem como suas principais características, a velocidade e o drible. Ele é visto como um jogador para compor elenco.



Na atual temporada o atleta marcou um gol e deu duas assistências, em seis jogos.