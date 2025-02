Matheus Nascimento será emprestado ao LA Galaxy, da MLS

O atacante Matheus Nascimento, de 20 anos, será emprestado pelo Botafogo para o futebol dos Estados Unidos. O clube de General Severiano decidiu renovar o contrato do atleta antes de empresta-lo, para assim não perder valor em uma futura venda.

O jogador sequer treinou com o restante do elenco, nesta sexta, após a vitória de 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Carioca.

Desde muito novo, Matheus era visto como uma grande promessa no Botafogo. Artilheiro e com diversas convocações para a seleção brasileira de base, o jogador subiu ao profissional do clube em 2020, com apenas 16 anos de idade.

Repleto de grandes expectativas, o atleta nunca conseguiu repetir o mesmo desempenho que tinha nas categorias de base. Em 2024, Matheus teve uma grave lesão muscular que o deixou fora dos gramados por várias meses e, no início desse ano, não conseguiu aproveitar as chances no time alternativo que começou o Campeonato Carioca.

Ao todo, o atacante disputou 94 jogos, marcou 11 gols e deu 7 assistências.