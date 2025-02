Botafogo anuncia a contratação do atacante Rwan Cruz

Atacante de 23 anos fechou com o Botafogo - Foto: Divulgação

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante de 23 anos, Rwan Cruz, que estava no Ludogorets, da Bulgária. O atleta assinou um contrato válido até 2028. A diretoria alvinegra desembolsou cerca de 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões) para contratá-lo.

O atleta era um dos destaques da categoria de base do Santos, clube pelo qual Rwan estreitou no profissionalmente. Em 2023, o atacante foi emprestado ao Vasco, mas teve poucas oportunidades e entrou em campo apenas duas vezes.

No mesmo ano, o jogador foi transferido ao Ludogorets, onde realizou 81 jogos, marcando 28 gols e dando 11 assistências. Ele deixou o time do Leste Europeu como um dos dez maiores artilheiros da história do clube.

Rwan chega para ser uma peça de reposição após a saída de Tiquinho Soares, para o Santos.