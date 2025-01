Botafogo se aproxima da contratação do atacante Rwan Cruz, do Ludogorets

Rwan Cruz entrou no top 10 maiores artilheiros do Ludogorets - Foto: Divulgação / Ludogorets

O Botafogo está com conversas avançadas para contratar o atacante Rwan Cruz, de 23 anos que está no Ludogorets, da Bulgária. O jogador seria uma reposição para o lugar de Tiquinho Soares, que foi negociado com o Santos. As partes negociam um contrato de quatro temporadas.

O negócio ainda não está fechado, mas tanto o clube quanto o estafe do jogador estão otimistas quanto a um acerto.

O atacante está na França, onde o Ludogorets se concentra para enfrentar o Lyon nesta quinta feira pela Liga Europa. Se a negociação avançar para as partes de assinatura nas próximas horas ele nem entrará em campo. A tendência é que chegue ao Rio de Janeiro na próxima semana.

Rwan foi revelado nas categorias de base do Santos e subiu para o time profissional em 2022. Em seguida, o atleta foi emprestado ao Vasco, onde teve uma passagem apagada, com poucas oportunidades. Depois, o centroavante foi para a Bulgária, onde fez 81 jogos, marcando 28 gols e dando 11 assistências.

O atacante foi campeão da Liga Búlgara 2023/2024 e da Supertaça da Bulgária 2023, além de ser um dos dez maiores artilheiros da história do clube. O time é o atual líder da liga nacional e tem Rwan como titular no comando de ataque.