Artur é apresentado no Botafogo como o novo camisa 7

O atacante Artur, de 26 anos, foi oficialmente apresentado pelo Botafogo, nesta terça-feira (28), no Estádio Nilton Santos. O atleta revelado pelo Palmeiras, estava no Zenit e herdou a camisa 7, de Luiz Henrique, que foi para o clube russo. O jogador falou sobre sua volta ao futebol brasileiro e a chance de já começar a temporada com um título, com a Supercopa do Brasil, que será disputada já nesse domingo (2).

"Que responsabilidade passaram para mim substituir Luiz Henrique e Júnior Santos (risos). Eles fizeram grandes campanhas ano passado. Estou muito feliz em voltar ao Brasil, principalmente de voltar para um grande clube. Estou muito feliz e honrado. Espero corresponder à torcida e a todos vocês", disse o atleta, que avaliou ter características parecidas com os dois jogadores.

"Sempre acompanhei eles (Luiz Henrique e Júnior Santos), principalmente no ano passado. Eu tenho características um pouco parecidas, de 1x1, finalização, gosto do drible. Vim para agregar. Podem contar comigo, vou me esforçar bastante", afirmou Artur.

O atleta falou sobre a responsabilidade de usar a histórica camisa 7 do Botafogo: ''É uma responsabilidade muito grande para mim vestir uma camisa tão pesada e esse número. O Garrincha é um ídolo para todos, é o ídolo do meu pai e do meu avô. É uma responsabilidade gigante. Espero surpreender a todos. Meu objetivo pessoal é ser campeão novamente. Temos que fazer o que foi feito no ano passado de novo. As pessoas que continuaram aqui vão fazer o mesmo trabalho. Quero voltar para a Seleção e fazer muitos gols", disse.

O jogador falou sobre sua atual condição física e sobre as chances de já atuar na final da Supercopa, que será disputada contra o Flamengo: "Já vinha treinando. Começamos o treino lá dia 15 de janeiro, é como se fosse uma pré-temporada. É muito frio na Rússia, então estávamos treinando no Catar. Nas minhas férias eu também não parei. Eu me vejo preparado fisicamente. Eu estou contando com o time e o time contando comigo. Estou me sentindo preparado, sim", falou o atleta.

O Botafogo enfrenta o Flamengo, em Belém, valendo o título da Supercopa, neste domingo (2).