Após rumores, Alane Dias é flagrada aos beijos com José Loreto

Após rumores de um possível romance entre a ex-BBB Alane Dias, de 25 anos, e o ator José Loreto, de 40 anos, um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento em que o "casal" dança em clima de intimidade durante uma festa na noite da última segunda-feira (27).

Nos registros, divulgados pelo Portal Leo Dias, é possível ver Alane e José Loreto dançando forró e dando um beijo.

Pouco antes do momento citado, a influenciadora participou de um ensaio da Grande Rio, onde foi questionada sobre o suposto affair com o ator. "Vocês nunca saíram com amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", disse em entrevista ao portal do jornalista.

Porém, a proximidade dos artistas vinha chamando a atenção dos internautas. No último fim de semana, o "casal" foi visto caminhando junto pelos corredores de um shopping na Gávea, logo após assistirem à peça "O Cravo e a Rosa". Em outro momento, Alane foi vista na garupa da scooter de Loreto, enquanto passeavam pela Zona Sul do Rio.