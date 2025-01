Zenit anuncia chegada de Luiz Henrique e ida de Arthur e Wendel para o Botafogo

O Zenit da Rússia anunciou a contratação do atacante Luiz Henrique, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. O jogador assinou um contrato de quatro temporadas, que não teve os valores confirmados, mas informações que foram em torno de 35 milhões de euros (R$ 220 milhões), mais um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). O clube russo também comunicou a ida do atacante Arthur e do volante Wendel para o alvinegro.

Luiz Henrique viajou para Doha, no Catar, no último domingo, onde o Zenit realiza a pré temporada visando o campeonato nacional.

O atacante chegou ao Botafogo em fevereiro de 2024, vindo do Betis da Espanha. Revelado pelo rival Fluminense e apresentado com a camisa sete no Nilton Santos, Luiz Henrique chegou cheio de expectativas. De mostrar ser um grande jogador e que levaria o clube de General Severiano de volta aos títulos.

Após 55 jogos, o jogador foi eleito Rei da América e Craque do Brasileirão, ganhando libertadores e brasileiro na mesma temporada. Foram 12 gols marcados e 6 assistências.

Em meio a negociação com o Zenit, o Botafogo fechou a contratação do atacante Arthur. O alvinegro irá pagar 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), por 80% dia direitos econômicos do atleta. O jogador com passagens por Palmeiras e Bragantino, devo se juntar ao elenco que treina no Rio, ainda está semana.

Além do atacante, Wendel também será atleta do glorioso, mas os russos só aceitaram liberar o jogador em junho, após o fim do campeonato nacional. Aos poucos o Botafogo vai se mexendo no mercado e mostrando para seu torcedor, novos nomes para a temporada.