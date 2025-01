Botafogo encaminha venda do atacante Carlos Alberto para o Sport por R$ 15 milhões

O Botafogo encaminhou a venda do atacante Carlos Alberto, de 22 anos, para o Sport. O clube vai pagar, cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 15 milhões), por 60 % dos direitos econômicos do atleta. As partes ajustam os últimos detalhes para concretizar o negócio.

Carlos Alberto, foi revelado pelo América Mineiro e comprado em definitivo pelo Botafogo em janeiro de 2024. Na época o clube pagou 1 milhões de euros aos mineiros.

Reserva ao longo da temporada, o jogador atuou em 9 partidas marcando 2 gols. Ele passou o primeiro semestre de 2024 emprestado ao Molenbeek, clube belga que tem como dono John Textor.