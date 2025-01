Botafogo só deve liberar Gregore em caso de pagamento da multa rescisória

O Botafogo recebeu uma proposta pelo volante Gregore, mas só vai negociar o atleta caso o clube interessado pague o valor da multa rescisória. O jogador foi um dos pilares do elenco campeão Brasileiro e da Libertadores, terminando a temporada 2024 em alta.

Gregore recebeu uma proposta do Al-Rayyan, do Qatar, para receber um salário até cinco vezes maior do que recebe atualmente. O clube contratou recentemente o técnico Arthur Jorge, que comandou o Botafogo em 2024. A contratação do volante seria um pedido do treinadot.

A proposta do clube Qatari aos cariocas é de US$ 2,5 milhões (R$ 15 milhões), praticamente a mesma quantia que o Glorioso pagou ao Inter Miami no ano passado, para contratar o jogador.

A diretoria do Alvinegro não deseja perder o atleta e por isso deve fazer jogo duro. O valor da multa rescisória não foi divulgada.