Botafogo e Maricá se enfrentam neste sábado na estreia do Campeonato Carioca

Matheus Nascimento terá chance no time titular do Botafogo nesse início de estadual - Foto: Reprodução/Instagram

Depois de uma temporada gloriosa, o Botafogo volta a campo neste sábado (11), em partida válida pelo campeonato, contra o Maricá às 16 horas da tarde no estádio Nilton Santos.

O elenco principal formado pelos atletas campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, só se reapresentam no próximo dia 14. O clube decidiu que as primeiras rodadas do estadual deram disputadas por jogadores sub-20 e sub-23.

Esse jogo marca a estreia do Maricá na elite do futebol carioca. Fundado em 2003, o "tsunami metropolitano" jogara pela primeira vez a primeira divisão do estadual.

O clube surgiu com o objetivo de trazer de volta o futebol profissional para a cidade de Maricá, que desde 2005, quando o Taquaral, disputou a Copa Rio, não possuía equipes profissionais.

O Maricá do técnico Reinaldo deve ir a campo com: Dida, Magno Nunes, Mizael, Sandro, João; Ramon, Bezerro, Walber, Gutemberg, Hugo Borges, Clisman.

A provável escalação do Botafogo: Raul, Kauê Leonardo, Kawan, Serafim, Lycio; Newton, Patrick de Paula, Kauê; Carlos Alberto, Matheus Nascimento, Kauan Lindes.