Homem morre após tentativa de assalto em ônibus no Centro do RJ; vídeo

Permanece no Instituto Médico Legal (IMl) o corpo do homem que tentou assaltar passageiros de um ônibus na empresa Fagundes, da linha Santa Isabel X Candelária, na noite da última sexta-feira (10).

De acordo com testemunhas homens armados entraram no ônibus e anunciaram um assalto. No entanto, um policial a paisana estava no coletivo e reagiu, iniciando um confronto.

Apesar do susto, não há relatos de passageiros feridos. Um dos criminosos morreu no local e os outros conseguiram fugir.

A polícia civil investiga o caso, analisa imagens e busca a identificação dos outros autores do crime.

Nas redes sociais, as vítimas relataram o momento de tensão e mostraram imagens de como o coletivo ficou após o confronto.





Divulgação