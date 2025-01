Botafogo tem três propostas do futebol europeu pelo atacante Luiz Henrique

Luiz Henrique vai jogar no futebol europeu em 2025 - Foto: Reprodução/Instagram

Luiz Henrique vai jogar no futebol europeu em 2025 - Foto: Reprodução/Instagram

O Botafogo tem na mesa três grandes propostas pelo atacante Luiz Henrique. Já se sabia do desejo do jogador a voltar ao futebol europeu e inicialmente sua ida, que estava quase certa para o Lyon, um dos times de John Textor, agora já parece mais distante. O futuro do atleta provavelmente será o futebol italiano ou a Premier League.

A Fiorentina já tem um antigo interesse no campeão Brasileiro e da Libertadores. A equipe italiana já havia realizado uma proposta pelo atacante que foi recusada por Textor, e agora o clube aumentou as cifras oferecidas ao Botafogo.

Nos últimos dias, dois clubes da Premier League, que não foram revelados, fizeram propostas oficiais por Luiz, todas elas agradaram o dono do alvinegro, que deixou a escolha nas mãos do jogador.

Por mais que Lyon ainda seja uma possibilidade, a tendência é que o "pantera" deixe a Eagle Football.