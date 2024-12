Botafogo e Vitória chegam a acordo pelo lateral esquerdo Hugo

Botafogo e Vitória chegaram a um acordo envolvendo o lateral esquerdo Hugo. O atleta revelado nas categorias de base do glorioso será emprestado ao Vitória até dezembro de 2025. O contrato prevê ainda uma opção de compra ao fim do período.

A chegada do jogador de 23 anos de idade é um pedido direto do técnico Thiago Carpini, que participou da condução do negócio. O atleta estreou pelo profissional do Botafogo em 2020 e, no ano passado, viveu sua temporada com mais jogos no time principal, sendo 40 partidas no total.

Em 2024, ele disputou 33 jogos, marcou 2 gols e deu sete assistências, terminando o ano sendo campeão Brasileiro e da Libertadores. Hugo perdeu espaço no elenco alvinegro com a chegada de Alex Telles e Cuiabano. Mesmo assim, disputou 11 jogos na competição continental e nove na Série A.

No Vitória, Hugo vai disputar posição com Lucas Esteves, destaque rubro-negro no Brasileiro. Vale lembrar que o Leão terá pela frente uma temporada com cinco competições, Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão.