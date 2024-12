Botafogo busca contratação de meia espanhol que atua no San Lorenzo

Iker Muniain pode ser uma alternativa para substituir Eduardo no Botafogo - Foto: Divulgação/San Lorenzo

Iker Muniain pode ser uma alternativa para substituir Eduardo no Botafogo - Foto: Divulgação/San Lorenzo

O Botafogo mostrou interesse na contratação do meia Iker Muniain, que atualmente joga no San Lorenzo da Argentina. O espanhol, de 31 anos, fez quase toda sua carreira no Athletic Bilbao, onde é ídolo. O jogador chegou ao clube argentino em agosto desse ano e tem contrato até o fim de 2025.

A imprensa argentina publicou que o alvinegro já enviou uma proposta oficial para o atleta. O investimento para tirá-lo do San Lorenzo seria muito baixo, pois existe uma cláusula no contrato que permite ao jogador sair sem custos em cada janela de transferências internacionais, ou seja, em janeiro de 2025.

Iker Muniain foi uma indicação do departamento de scout do Botafogo, devido as características procuradas para um jogador de meio campo que possa substituir Eduardo, de saída para o Cruzeiro e Thiago Almada, que irá para o Lyon.

Pelo Athletic Bilbao foram 15 temporadas, com 560 partidas e 76 gols marcados. Já pelo San Lorenzo foram12 jogos, marcando 3 gols e dando uma assistência.