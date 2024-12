Botafogo tem interesse em atacante colombiano que jogou no futebol inglês

Cucho Hernández pode ser a novidade para o ataque do Glorioso - Foto: Divulgação / Columbus Crew

Cucho Hernández pode ser a novidade para o ataque do Glorioso - Foto: Divulgação / Columbus Crew

O Botafogo demonstrou interesse na contratação do centroavante Juan Camilo "Cucho" Hernández, de 25 anos, que atualmente joga no Columbus Crew dos Estados Unidos. A chegada do jogador seria para suprir uma possível saída de Igor Jesus.

Além do Botafogo, o Monterrey, do México, também teria interesse na contratação do atacante. Há algumas semanas, o Flamengo também foi colocado como um clube que estaria observando o colombiano para a próxima temporada.

Cucho Hernández foi revelado pelo Desportivo Pereira e adquirido pelo Watford da Inglaterra, aos 18 anos de idade. O atleta foi emprestado ao América do México e posteriormente jogou pelo Getafe e Mallorca, da Espanha. Em 2021, fez sua primeira temporada pelo Watford.

Na última temporada na MLS, o jogador fez 25 gols e deu 14 assistências em 40 jogos.