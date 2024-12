Botafogo planeja "barca" e já tem nomes certos para deixar o clube em 2025

Com uma temporada histórica, os jogadores do Botafogo vão aproveitar suas férias com dois campeonatos ganhos, mas as entrevistas dos jogadores após o último jogo da temporada, deixou claro o tão de despedida de alguns atletas. De olho no próximo ano, muitos jogadores foram valorizados, enquanto outros não devem ter seus contratos renovados.

Quatro jogadores tem sua saída praticamente certa, o lateral esquerdo Marçal, o meia Eduardo, Óscar Romero e o volante Tchê Tchê. Além deles, os zagueiros Adryelson e Pablo deverão retornar de empréstimo para Lyon e Flamengo, respectivamente.

Leia também:

Pablo Marçal pode ser o novo apresentador do 'Casos de Família', no SBT



São Gonçalo recebe concerto gratuito na Praça do Colubandê nesta sexta-feira (12)



Marçal, Tchê Tchê e Eduardo chegaram ao alvinegro em 2022, na primeira temporada de reconstrução do clube ao voltar para a primeira divisão. Óscar Romero, chegou esse ano ao Botafogo, mas não teve muitos minutos em campo.

Com a ida de Thiago Almada para o Lyon, ainda não se sabe se Igor Jesus e Luiz Henrique permanecem ou não no clube. O próprio técnico Arthur Jorge, tem propostas do futebol exterior, mas John Textor já falou que quer a permanência do treinador para 2025.