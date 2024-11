Arsenal tem interesse em contratar Igor Jesus do Botafogo

Igor Jesus chegou ao clube sem custos no meio da temporada - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Titular do Botafogo e convocado para a seleção brasileira, o atacante Igor Jesus vive uma grande fase e começam a circular notícias sobre o interesse de clubes europeus no centroavante. O site francês "Sport" noticiou que mais um time interessado no atleta é o Arsenal, que inclusive, pode fazer uma proposta oficial pelo jogador em janeiro.

O portal não é o primeiro a noticiar o interesse do clube de Londres por Igor. No começo do mês passado, o portal "TRT Footbal" publicou que o Chelsea e o Newcastle também teriam o desejo de contratar o atacante.

O West Ham, também da Inglaterra, é o time que parece estar na frente em uma possibilidade de transferência. O clube sinaliza com uma proposta de 30 milhões de libras (cerca de R$ 227,6 milhões). A chegada de Igor Jesus seria na virada do ano.

Igor Jesus estreou pelo Glorioso no fim de junho e rapidamente se tornou peça importante do time na temporada. São oito gols e quatro assistências em 22 jogos, desempenho que o fez chegar à seleção brasileira.