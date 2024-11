John Textor assume interesse de times europeus por Igor Jesus mas só analisará situação ao fim da temporada

Após a vitória pelo placar de 3 a 0 em cima do Vasco, John Textor dono da SAF do Botafogo, foi perguntado por jornalistas sobre o atacante Igor Jesus, que vem sendo observado por alguns clubes do futebol europeu. O empresário confirmou que conversou com alguns dirigentes, mas deixou claro que o foco do atleta é ser campeão pelo clube carioca e possíveis negociações não serão discutidas nesse momento.

"Sim, eu conversei com o West Ham, mas eu também conversei com quatro times da Premier League, dois times de LaLiga (Campeonato Espanhol), com um time alemão. Mas eu disse a todos que ele está focado no time", declarou Textor.

Segundo o jornal inglês "The Sun", o West Ham quer contratar o centroavante e planeja oferecer uma proposta de 30 milhões de libras (R$ 230 milhões), ao Botafogo. A ideia seria contratar Igor já em janeiro, na janela de inverno do futebol europeu.

Textor não falou muito sobre negociações e optou por exaltar o centroavante alvinegro: " Igor é um protótipo de um atacante perfeito, certo? Ele faz pivôs, se movimenta, aparece por trás das defesas, corre, tem grandes habilidades de finalização. Então, tem impressionado muita gente, mas, sim, temos todo o interesse nele".

O Botafogo contratou Igor Jesus, vindo do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, em julho deste ano. O atleta assinou um pré-contrato com o clube carioca em fevereiro e chegou de graça no dia 1 de julho.

Revelado pelo Coritiba, o centroavante marcou 17 gols e deu quatro assistência em 25 jogos pelo Shabab em 2023/24. Ao todo ele botou 46 bolas na rede e deu 16 passes para gol em 91 partidas pelo clube emiradense.

Desde que chegou ao Botafogo, o centroavante disputou 23 jogos, marcando 8 gols e dando quatro assistências. O atleta pode se tornar a maior venda da história do clube, posto que atualmente é de Jeffinho, que foi vendido ao Lyon por 10 milhões de euros.