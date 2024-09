Luiz Henrique do Botafogo é internado após jogo da Libertadores

O atacante Luiz Henrique segue internado em um hospital em São Paulo após ter um mal estar durante o jogo desta quarta-feira pela Libertadores. O atleta foi titular na partida que levou o Botafogo para as semifinais da competição, mas foi substituído no segundo tempo e saiu do estádio de ambulância diretamente para o hospital.

Apesar do susto, a expectativa é que o atleta receba alta ainda nesta quinta-feira para retornar ao Rio de Janeiro. O restante do elenco desembarcou na manhã desta quinta no aeroporto sem a presença do atacante.

Luiz esteve em campo por 69 minutos na partida contra o São Paulo, até ser substituído pelo atacante Matheus Martins. O atleta vem de uma longa sequência de jogos, inclusive jogando os 90 minutos no clássico contra o Fluminense, realizado no último sábado.

O Botafogo volta a campo agora no próximo sábado, quando enfrenta o Grêmio em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro é o líder da competição, com 56 pontos conquistados.