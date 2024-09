Alex Telles, novo reforço do Botafogo desembarca no Rio

O mais novo reforço do Botafogo para o restante da temporada desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta feira (6), no Aeroporto Santos Dumont. O jogador, de 31 anos, que estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, afirmou que pouco pensou ao tomar conhecimento da proposta alvinegra na reta final da janela.

"Estou muito feliz e entusiasmado, muito contente com tudo isso. Janela de transferências é assim, acontecem coisas muito rápidas. Tudo mudou muito rápido nas últimas semanas. A partir do momento em que tive oportunidade de voltar ao Brasil, o Botafogo foi o clube que demonstrou interesse desde o início. Um clube que tem a história que tem, eu não pensei duas vezes. Estou muito feliz e agora é começar uma nova trajetória aqui no Brasil", disse Alex Telles.

A negociação foi bem rápido, pegando muita gente de surpresa. Após o lateral rescindir com o Al Nassr, a contratação foi concluída na última segunda feira (2).

Leia também:

Livramento: Semáforo cai em cima de carro e motorista de aplicativo sai ileso em São Gonçalo; Vídeo



Baleia-franca e grupo de golfinhos são vistos em praia do Rio de Janeiro



"O John (Textor) me ligou, conversou comigo, valorizou a mim, a minha família, estava querendo muito contar comigo. Me senti muito valorizado. É um projeto muito ambicioso. Venho com muita ambição para vencer", destacou o atleta.

Alex Telles trabalhava com Luís Castro, técnico que comandou o Botafogo até junho de 2023, quando aceitou a proposta do Al-Nassr. O lateral-esquerdo afirmou que o português falava muito bem da SAF alvinegra.

O lateral deve ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nos próximos dias para, assim, ficar à disposição para o duelo do próximo sábado (14), com o Corinthians, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.