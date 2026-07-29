Viradão Gospel terá 24 horas de shows gratuitos neste fim de semana - Foto: Divulgação/Viradão Gospel Rio

Viradão Gospel terá 24 horas de shows gratuitos neste fim de semana - Foto: Divulgação/Viradão Gospel Rio

A segunda edição do Viradão Gospel acontece entre a noite desta sexta-feira (31) e o sábado (1º), com 24 horas ininterruptas de programação gratuita no Rio de Janeiro. O evento reunirá shows, momentos de louvor e diversas atividades voltadas ao público cristão. A expectativa da organização é repetir o sucesso da estreia, realizada em 2025, quando mais de 100 mil pessoas participaram da programação.

A programação terá início às 22h de sexta-feira e seguirá até as 22h de sábado. As atividades estarão distribuídas pela Rocinha, Monte Escada de Jacó, em Irajá, Boulevard Olímpico, Centro, Calçadão de Campo Grande, Praça do Ó, Parque Pavuna, Manguinhos, Parque Madureira, Parque Piedade e Praia de Copacabana, com atrações que incluem apresentações musicais, vigília, marcha, exibição de filme, dança e programação para toda a família.

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Promovido pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, em parceria com o Instituto Grupo Unido por um Mundo Melhor (IGRUPUMM), o Viradão Gospel busca fortalecer a cultura cristã no calendário oficial da cidade.

A programação reúne artistas de diferentes gerações da música gospel nacional. Entre as atrações confirmadas estão Adriano Gospel Kids, Alex Lúcio, Chega Mais Pra Cristo, DJ Marcelo Araújo, DJ Marquinhos, Douglas di Lima, Esther, Família Cavalcanty, Julia Cristiano, Marcus Salles, Pamela, Paulo Neto, Samuel Eleotério, Samuel Messias, Sarando a Terra Ferida, Thainá Gonçalves, Thalles Roberto, Wilian Nascimento.

Além dos shows, o Viradão Gospel contará com momentos de adoração, atividades culturais e programação voltada para toda a família. Segundo os organizadores, a distribuição das atrações por diferentes regiões do Rio busca ampliar o acesso do público e fortalecer a presença da música gospel em comunidades de toda a cidade.

Ao longo das 24 horas de evento, a programação será distribuída por diferentes regiões da cidade, permitindo que o público participe das atividades em diversos bairros. Confira os horários, locais e atrações confirmadas:

Confira a programação:

Sexta-feira, 31 de julho

Vigília do Viradão com Samuel Eleotério, Família Cavalcanty e Esther Endereço: Acadêmicos da Rocinha Rua Bertha Lutz, 80. Horário: 22h - 6h Horário: 22h - 6h

Sábado, 1º de agosto

Vigília do Viradão com Manhã com Deus (participação da Família Cavalcanty) Endereço: Monte Escada de Jacó, Irajá Horário: 6h - 8h

Flash Mob (Companhia de Dança Ministerial) Endereço: Boulevard Olímpico, no Centro Horário: 8h - 10h

Ponto Cine Guadalupe (Exibição do filme Davi - Nasce um Rei) Endereço: Estrada do Camboatá, 2300, Guadalupe Horário: 10h - 12h30

Apresentação ao ar livre (Alex Lúcio) Endereço: Rua Coronel Agostinho, no Calçadão de Campo Grande Horário: 11h - 14h

Base Festival (Douglas Di Lima, Base Music e DJ Bruninho) Endereço: Praça do Ó, Avenida Lúcio Costa - próximo ao Posto 3 e à Praia do Pepê Horário: 14h - 20h

Viradão da Família (Pamela, Adriano Gospel Kids e Sarando a Terra Ferida) Endereço: R. Mal. Guilherme, 9 - Pavuna Horário: 15h - 18h

Marcha para Jesus em Manguinhos (Paulo Neto, Chega Mais Pra Cristo e Família Cavalcanty) Endereço: Rua Leopoldo Bulhões - em frente a estação de Manguinhos Horário: 15h - 21h

Aulão Funcional (Pablo Funcional) Endereço: Parque Piedade - R. Manoel Vitorino, 625, Piedade Horário: 16h - 18h

Adoração Pública (Julia Cristiano) Endereço: Calçadão de Copacabana, na altura do Copacabana Palace. Horário: 17h - 19h