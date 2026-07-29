Carnaval 2027: agosto marca o recomeço das vendas de ingressos para a Sapucaí; o valor mínimo é de R$ 125

Futuramente, novos lotes serão disponibilizados, como os setores 12 e 13 e as arquibancadas - Foto: Reprodução

Futuramente, novos lotes serão disponibilizados, como os setores 12 e 13 e as arquibancadas - Foto: Reprodução

A Liga Independente das Escolas de Samba do RJ (Liesa) reabrirá a venda de ingressos para os desfiles de escolas de samba do carnaval 2027 na Marquês de Sapucaí. Os tickets para assistir o espetáculo nas arquibancadas especiais e cadeiras individuais numeradas poderão ser comprados pela plataforma digital Ticketmaster.

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Segundo informações divulgadas pela Liesa, os clientes que possuem uma plataforma de pagamento específica poderão acessar uma pré-venda exclusiva entre os dias 7 e 9 de agosto. Já a venda para o público em geral começa em 10 de agosto, a partir das 19h.

Os ingressos para assistir o desfile das arquibancadas especiais dos setores 2 a 11, com exceção do setor 9, e para as cadeiras individuais numeradas do setor 12 custarão R$ 250 por noite. A meia-entrada será vendida por R$ 125.

Durante a pré-venda, cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos. Já na venda geral, o limite será de quatro tickets por pessoa. O padrão de uma meia-entrada por CPF será seguida nas duas modalidades.

Para adquirir os ingressos basta acessar o site da Ticketmaster. Caso o cliente não seja usuário do Mercado Pago, ele poderá criar uma conta de forma gratuita para fazer parte da pré-venda.

Na mesma data em que a venda antecipada for aberta, em 7 de agosto, a Liesa também realizará a tradicional Noite dos Enredos, que acontece na Cidade do Samba, localizada na Zona Portuária do Rio. O evento terá a apresentação dos temas escolhidos pelas 12 escolas de samba do Grupo Especial para apresentar na Avenida em 2027.

Está é a terceira abertura de vendas de ingressos para o carnaval do ano que vem. As outras duas modalidade que já foram vendidas e esgotadas foram o Passaporte Rio Carnaval e Ingresso Sambista.

Futuramente, novos lotes serão disponibilizados, como os setores 12 e 13 e as arquibancadas.

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