Milena aperta botão misterioso e ganha poder decisivo
Nesta quinta-feira (9) terá prova do líder
Milena Moreira apertou o botão misterioso que havia sido instalado na casa do Big Brother Brasil 26, durante a manhã desta quinta-feira (26).
Agora, ela tem o poder de interferir na próxima formação de paredão. Quando chegar o momento certo, Tadeu Schmidt anunciará que ela tem o poder de decidir quem terá direito ao contragolpe, se será o indicado pelo líder ou o mais votado da casa.
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A estrutura do botão havia sido instalada do lado de fora da casa de manhã e, mantendo o protocolo de atividades semelhantes, os participantes não foram avisados do que deveria ser feito.
O botão misterioso, que dá um poder valioso, faz parte do conhecido ‘modo turbo’, que marca a etapa final da disputa pelo prêmio de R$ 5 milhões. Ainda na noite desta quinta-feira, será feita ao vivo a Prova do Líder.
🚨 MILENA CORREU E APERTOU O #BOTÃOMISTERIOSO!!!! 😮— Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2026
Ela ainda não sabe, mas na próxima formação de Paredão, terá o poder de escolher quem vai dar um Contragolpe: o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/yJnVGMCOQj
A Prova do Anjo, que assegura imunidade, será disputada nesta sexta-feira (10). No mesmo dia, haverá a formação do paredão triplo: o líder indica uma pessoa, a casa vota e quem estiver com o poder decide a origem do contragolpe, o que colocará mais um na berlinda.
A eliminação será no domingo (12) e, logo depois, será realizada uma prova do líder e outro paredão será formado.