Pane elétrica fecha espaço aéreo de São Paulo e causa transtornos; a operação já foi normalizada

O espaço aéreo do estado de São Paulo foi fechado após uma falha elétrica no controle de tráfego aéreo, na manhã desta quinta-feira (9). O problema afetou, ao menos, o Aeroporto de Congonhas e o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, com relatos também envolvendo o aeroporto de Viracopos. Todos os voos nos aeroportos do estado foram suspensos. Alguns aviões que já estavam prontos para iniciar a decolagem precisaram ser esvaziados.

Segundo a Aena, administradora de Congonhas, a falha elétrica ocorreu na Torre de Controle de São Paulo, que é um órgão do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), gerido pela Força Aérea Brasileira (FAB).

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Em Viracopos, seis voos estavam atrasados, já em Guarulhos, os passageiros foram informados por meio do sistema de som sobre atrasos generalizados. No Terminal 2, embarques chegaram a ser iniciados, mas foram interrompidos.

Algumas companhias aéreas já começaram a retomar os voos, e as operações em Congonhas e Guarulhos já estavam sendo normalizadas.