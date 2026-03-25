'Feras da MPB, Arnaldo Brandão, Dadi Carvalho e Vinícius Cantuária lançam "Uma Outra Banda" no Manouche, no Rio

Espetáculo inédito é norteado pelos 'hits' de carreira desses ícones da MPB e do Pop Nacional)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de março de 2026 - 17:52
Nasce "Uma Outra Banda", com três grandes nomes da música brasileira: Arnaldo Brandão, Dadi Carvalho e Vinícius Cantuária, que estarão no próximo dia 26, quinta-feira, às 21h, com o espetáculo inédito "Agora Vocês", no Manouche, RJ. Esse título surgiu por conta da intenção em promover uma estreita interação com o público, que irá relembrar as dezenas de hits desses músicos, cantores e compositores consagrados: Arnaldo (Hanói, Doces Bárbaros, A Outra  Banda da Terra),  Dadi (A Cor do Som, Novos Baianos, Barão Vermelho) e Vinícius Cantuária (O Terço, A Outra Banda da Terra), amigos há décadas, e que resolveram unir seus  múltiplos talentos neste novo projeto musical que já nasce fadado ao sucesso.

No show de lançamento de "Uma Outra Banda" os fãs poderão "matar a saudade" de sucessos como "Lua e Estrela", "Totalmente Demais", "Abri a Porta", "O tempo não para" e "Só Você", entre inúmeros outros.

Três amigos que atravessaram gerações e escreveram capítulos relevantes da música brasileira se encontram em um show inédito e que marca o nascimento de "Uma Outra Banda", espetáculo com repertório baseado em alguns dos maiores hits de carreira desses artistas que marcaram a MPB e o Pop nacional desde os anos 1970. O título "Agora Vocês", conforme mencionado anteriormente, nasceu da proposta de um espetáculo interativo e da criação de uma celebração coletiva. É mais do que um show e sim uma experiência de encontro entre artistas e plateia. 

Leia também: 

Ataque a policiais da DRFC provoca confronto e mobiliza reforço em São Gonçalo

Sandro Almeida e seus 'Trens da Alegria'

O roteiro, além de revisitar músicas que continuam na memória afetiva do público, traz canções que fizeram sucesso em suas vozes e também nas interpretações de ícones como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, Cazuza, Lobão, Annitta, Fagner, Fábio Jr e Gal Costa, entre muitos outros. 

Juntos, os três irão proporcionar uma verdadeira "aula-show " e, entre uma e outra canção,  também compartilharão histórias, lembranças e bastidores. 

Três grandes nomes da música brasileira, Arnaldo Brandão, Dadi Carvalho e Vinícius Cantuária estarão no próximo dia 26, quinta-feira, às 21h00, com o espetáculo inédito "Agora Vocês" |  Foto: Leo Aversa

Os ilustres integrantes de "Uma Outra Banda"

Ativos e  atemporais, os artistas que protagonizam "Uma Outra Banda" têm biografias multifacetadas e invejáveis. Basta dar uma pesquisada nestes minicurrículos abaixo retratados.

Vinícius Cantuária - Fundou "O Terço" e integrou  "A Outra Banda da Terra", com a qual acompanhou Caetano. Mais tarde, tornou-se referência internacional com álbuns gravados em Nova York, Japão e Europa, e parcerias com nomes como Chico Buarque, Ryuichi Sakamoto, Brad Mehidau, Bill Friselle e Melody Gardot.

Arnaldo Brandão - Vindo do grupo "A Bolha" foi integrante do grupo que acompanhou os "Doces Bárbaros" em seu show histórico, e  "A Outra Banda da Terra",(que ajudou a arregimentar) acompanhando Gal Costa, Erasmo Carlos, Raul Seixas, Jorge Benjor, Gonzaguinha, além de muitos outros. Fundador das bandas "Brylho" e "Hanói-Hanói", que marcaram os anos 1980, seguiu em carreira solo com trabalhos  aclamados. 

Dadi Carvalho - Baixista dos "Novos Baianos" em sua fase mais revolucionária, integrou também "A Cor do Som", referência absoluta na fusão entre MPB e o Pop, e o grupo Barão Vermelho. Parceiro de Caetano, Rita Lee, Marisa Monte, Os Tribalistas e Barão Vermelho, lançou ainda discos solos no Japão e no Brasil.

S   E   R   V   I   Ç  O 

SHOW   "AGORA VOCÊS", no MANOUCHE  - Lançamento de "UMA OUTRA BANDA"

(Trio formado por Arnaldo Brandão, Dadi Carvalho e Vinícius Cantuária)

Data - 26 de março, às 21 horas - Abertura da casa às 19h30

Endereço  - Rua Jardim Botânico, 983 - RJ 

Ingressos - entre R$70,00 e R$140,00, pela Sympla.com.br 

 (todos os lugares são por ordem de chegada e os assentos individuais)

Classificação etária -  16 anos 

Matérias Relacionadas