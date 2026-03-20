Casa do BBB 26 entrou no 'Tá com nada'
A punição foi aplicada depois de o Jonas fazer o café da manhã com utensílios da Xepa
Os participantes do BBB 26 terão dias ainda mais difíceis pela frente depois que a casa entrou no ‘Tá com Nada’, na manhã desta sexta-feira (20). A punição ocorreu porque o participante Jonas Sulzbach, que faz parte do VIP do líder Alberto Cowboy, preparou o café da manhã na cozinha errada.
Por estar no VIP, Jonas não poderia usar os utensílios pertencentes a Xepa. Por ter cometido essa falha, recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas, o que colocou toda a casa no ‘Tá com nada’, mais uma vez.
Leia também:
Secretário municipal depõe e revela ameaças antes de perseguição armada em São Gonçalo
Polícia Civil prende animador de festa infantil condenado por pedofilia
Os moradores da casa mais vigiada do Brasil acordaram ao som da sirene, revelando que estavam outra vez em um momento de escassez, com alimentação ainda mais restrita. “Acordei, fiz café na xepa. Esqueci, velho”, contou o brother para alguns colegas de confinamento. Junto com Jonas e o líder Alberto, o VIP também contava com Jordana e Maciele. A partir de agora, todos sofrem com as mesmas restrições.
O que significa ‘Tá com nada’?
O ‘Tá com nada’ é pior do que a xepa, pois quando a casa fica nessa situação os alimentos são confiscados. Os brothers e sisters recebem apenas itens básicos de sobrevivência. Antes de receber o nome atual, os participantes que estavam com menos estalecas e por isso, compravam produtos mais simples e com menos variedade para as refeições, já foi chamado desse outro jeito.
A expressão ‘Xepa’ nasceu no BBB 9, quando a casa teve sua primeira divisão. Na época, a divisão era feita por um muro, em lado A e lado B. Em outras edições, chegaram a acontecer uma prova da comida, que servia para definir o grupo que teria mais fartura.
Na edição de 2015, de forma inédita, os participantes foram organizados em dois grupos “tá com nada” e “tá com tudo”. Já no BBB 20, a divisão entre Xepa e VIP começaram a ser decididas pelo líder.