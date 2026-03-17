Replay? Milena peida na cara de Jonas de novo para desespero do Brother

Pode parecer figurinha repetida, mas aconteceu mais uma vez: a participante Milena Moreira, do BBB26, voltou a peidar na cara de Jonas na tarde desta terça-feira (17). Ambos estavam conversando na sala e, quando a participante percebeu que a flatulência estava chegando, não resistiu. A cena foi flagrada por uma das dezenas câmeras da casa mais vigiada no Brasil.

Por volta das 13 horas, os dois voltaram de uma dinâmica surpresa de um dos patrocinadores e sentaram na sala para descansar e bater um papo. Durante a conversa, Jonas alegou que Milena pegou uma “decoração” da dinâmica e estava usando como acessório na roupa, sem autorização.

A recreadora negou a “acusação”, levantou-se do banco, andou até o brother, virou-se e peidou. No momento em que percebeu um breve movimento, Jonas disse: “Se peidar...”. Quando recebeu os gases, rebateu: “Rosca frouxa, rosca frouxa... O Brasil tá vendo, hein? Isso aí já envolve respeito”.

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Milena rebateu afirmando que não tem nenhum respeito por ele e brincou com a situação: “Esse foi surdinho, né? Foi mudinho esse.” Em seguida, a mineira ainda completou: “Aquele que eu soltei na sua cara não fedeu, não? Teve barulho, né.”

Jonas não escondeu a insatisfação com a atitude: “Tá maluco, barulho pra caramba. Aquele foi barulhento, fedorento e desrespeitoso. Eu aqui no Monstro, estava no Paredão e ainda peida na minha cara.”

Repercussão nas redes sociais

A maioria dos comentários na rede social X (antigo Twitter) é de repúdio à atitude de Milena. “Ir peidar na cara de alguém em rede nacional aos 27 anos de idade... A Milena conseguiu atingir um nível de podridão que o reality nunca viu. Independente de quem você torce: isso aqui é INACEITÁVEL.”

Outra afirma que “é literalmente um tipo de assédio. Não temos somente assédio sexual; há o moral e muitos outros! Ela merecia, sim, um xingamento no ao vivo bem dado, no mínimo”.

Outra internauta questiona a atitude: “Absurdo, nojeira, falta de educação, falta de postura... É isso que ensina para crianças aqui fora?”