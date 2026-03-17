Saiba onde será o casamento de Ana Hickmann com Edu Guedes em setembro

A apresentadora Ana Hickmann e o chef Edu Guedes vão oficializar a união no dia 12 de setembro. A informação foi confirmada por meio de nota enviada à imprensa.

A cerimônia acontecerá na fazenda do apresentador, em Araras, no interior de São Paulo. A propriedade, conhecida como Casa Gialla, passa por reformas para receber os convidados em um cenário à altura da celebração.

Entre os detalhes preparados para a ocasião, o casal aposta em um toque autoral: um vinho exclusivo, desenvolvido em parceria com a vinícola Cavalleri. Ao todo, mil garrafas serão produzidas especialmente para a festa. “Em fevereiro, fomos até Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, para acompanhar de perto a produção e estamos muito felizes em ter um vinho só nosso”, contou Edu.

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O vestido de Ana está sendo criado pelo estilista Vitor Zerbinato, enquanto a beleza ficará sob responsabilidade de Celso Kamura e Marcelo Gomes. “Sonhei muito com esse momento. Escolhi profissionais que me conhecem e me acompanham há anos para estarem comigo. O vestido ainda não está pronto, mas me emociono a cada prova. Tenho muitas referências de cabelo e maquiagem e já defini qual caminho seguiremos”, revelou a apresentadora.

Edu, por sua vez, optou por um terno clássico da Hugo Boss. As alianças são da Chopard, adquiridas durante uma viagem a Portugal. A gastronomia será assinada pelo chef Julio Perinetto, enquanto a decoração ficará a cargo de Bárbara Marques.

Juntos desde 2024, os apresentadores enfrentaram momentos turbulentos, incluindo disputas judiciais envolvendo o ex-marido de Ana, Alexandre Correa. Condenado por violência doméstica, ele chegou a acusar a apresentadora de alienação parental. Os dois têm um filho de 12 anos.

Em julho de 2025, Edu revelou estar em tratamento contra um câncer no pâncreas. O apresentador passou por cirurgia e segue em recuperação, em um capítulo recente marcado por superação e recomeços.