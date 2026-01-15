BBB 26 tem primeira liderança da temporada após mais de 26h de prova; Saiba quem venceu

O BBB 26 já tem seu primeiro líder: o veterano Alberto Cowboy, que participou do BBB 7. Ele venceu a prova de resistência na madrugada desta quinta-feira (15), depois de mais de 26 horas de disputa com um outro veterano, Jonas Sulzbach.

A prova que consagrou Alberto Cowboy como o primeiro líder desta temporada é a mesma que levou à eliminação do ator Henri Castelli do programa, após ele ter tido uma convulsão durante a dinâmica. O ator foi atendido em um hospital e, quando voltou ao programa, teve uma nova crise, levando a TV Globo a optar por sua eliminação.

