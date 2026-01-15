Henri Castelli está fora do Big Brother Brasil 2026

Na manhã da última quarta-feira (14), o ator e participante do Big Brother Brasil 26 desmaiou durante a Prova do Líder e apresentou uma crise de convulsão. Ele foi prontamente socorrido pela produção e encaminhado consciente a um hospital para a realização de exames, que não apontaram nenhuma alteração.

Ainda na tarde de quarta-feira (14), o participante recebeu alta médica e retornou ao programa. Ao voltar para a casa, foi aplaudido pelos demais jogadores. No entanto, minutos depois, enquanto conversava com os brothers na área da piscina, o ator apresentou um novo episódio de convulsão, deixando todos preocupados. Novamente, ele foi rapidamente atendido pela equipe do programa.

Durante o programa ao vivo exibido na noite de ontem (14), o apresentador Tadeu Schmidt informou ao público e aos participantes que, após a segunda crise, os médicos decidiram manter o ator em observação. Apesar de estar consciente e bem, por recomendação médica, ele precisou deixar o programa.