Guilherme ganha prova e se torna primeiro finalista do BBB

Guilherme é finalista do BBB - Foto: Reprodução/Instagram

Guilherme é finalista do BBB - Foto: Reprodução/Instagram

Guilherme se tornou o primeiro finalista do BBB 25, nesta sexta feira (18). O pernambucano ganhou a prova de resistência que durou quase 12 horas, após a desistência de Renata, que foi direto para o último paredão da edição.

Na prova, os participantes ficavam em uma plataforma giratória em que passavam por períodos de calor, vento e recebiam água, como uma chuva. Cada um tinha cinco fichas que davam direito a cinco minutos de descanso dentro do carro do patrocinador. Além de conquistar o lugar na final, Guilherme garantiu um exemplar do automóvel.

Leia também:

Diego Hypólito e Gil revelam flerte e troca de mensagens: 'Tinha crush'



Polícia Civil prende homem que matou ex-cunhado por não aceitar o relacionamento entre seus filhos



O último paredão dessa edição para definir os três finalistas será disputado entre Victoria Strada, Renata e João Pedro. A final do BBB 25 acontece nesta terça feira (22).