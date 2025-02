Maike precisa de atendimento médico após passar mal no BBB 25

O brother Maike, segundo eliminado da prova do líder desta semana, relatou ter sentido mal-estar na tarde desta sexta-feira (14). O ex-nadador precisou passar por atendimento médico após apresentar sintomas como suor frio, tontura e tremor no corpo durante uma conversa com João Gabriel, João Pedro e Delma na sala.

Após ser medicado e sair do confessionário, deitou no quarto fantástico para descansar.

Ao sair da prova de liderança tão cedo, ele teve uma consequência, da mesma forma que os seis primeiros brothers e sisters, e precisou eliminar um dos brothers. Maike escolheu Diego Hypolito, que saiu da prova e foi direto para o paredão.

