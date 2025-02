Partage São Gonçalo oferece programação especial de Carnaval

Partage Folia acontece até 8 de março com programação gratuita para todas as idades - Foto: Divulgação

Partage Folia acontece até 8 de março com programação gratuita para todas as idades - Foto: Divulgação

Após uma temporada de atrações de férias, o shopping Partage São Gonçalo dá início ao Partage Folia, programação especial de Carnaval vai incluir oficinas criativas, brincadeiras, apresentações culturais, além de bailinhos carnavalescos no dia 22 para as crianças e os pets.

No domingo, 23, das 16h às 20h, o Baile da Helô promete uma tarde dançante e de muita música para o público 60+. A programação inclui a presença de talentosos dançarinos e banda ao vivo, com um repertório especial que vai combinar clássicos nacionais e internacionais.

Outro destaque é a mostra “Conceitos”, com curadoria do produtor cultural Siri do Muro e aberta ao público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. A exposição no formato live paint, ou pintura ao vivo, em tradução livre, reunirá artistas do grafite local, como Leandro Ribeiro, Douglas Civic, Beatriz Sally, entre outros, que irão transformar o espaço em tempo real, expressando seus estilos e identidades.

O Partage Folia é realizado em parceria com as marcas Wipi, Caçula e Diniz. Para participar, é necessário realizar a inscrição gratuita via Sympla. A programação completa está disponível no site do Partage São Gonçalo e nos perfis do shopping nas redes sociais.

Horário de funcionamento

Durante os dias da folia, o shopping terá horário especial. No sábado, 1º de março, as lojas e as áreas de lazer abrirão das 10h às 22h e os bares e restaurantes do jardim, das 11h às 23h.

No domingo, segunda e terça-feira, 2, 3 e 4 de março, o funcionamento será opcional para as áreas de lazer e alimentação. As lojas e os quiosques não irão abrir. No dia 5, quarta-feira, o shopping funcionará das 12h às 22h, com os bares e restaurantes do jardim em operação até às 23h.

Já a academia Selfit funcionará das 8h às 18h, no sábado e na segunda, 1º e 3 de março; das 8h às 14h, no domingo e na terça, 2 e 4 de março, e das 12h às 23h, na Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março.

Serviço:

Partage Folia no Partage São Gonçalo

Período: até 8 de março

Mostra “Conceitos”: em cartaz até abril e aberta ao público de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h

Local: Partage São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 425, Centro, São Gonçalo – RJ

Inscrições via Sympla

Mais informações e programação completa em: partagesaogoncalo.com.br