Líder do tráfico da Comunidade da 40 é preso em operação em São Gonçalo

O homem, apontado como um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas na ‘Comunidade da 40’, em São Gonçalo, Luan Garcia Bonifácio, foi preso nesta terça-feira (28), durante ação coordenada pela Polícia Civil.

Agentes da 72ªDP (Mutuá), com apoio do Departamento Geral de Polícia de Investigação (DGPI) e do 4º Distrito Policial de Apoio (4º DPA), realizaram a operação, nas comunidades da Força e da 40, com o intuito de cumprir mandados de prisões pendentes, reprimir o tráfico de drogas, roubo de carro e cargas.

Material apreendido na ação | Foto: Divulgação

Luan foi encontrado no interior da comunidade com uma motocicleta Yamaha Crosser de cor azul, roubada. Além disso, ele carregava uma mochila com grande quantidade de entorpecentes, incluindo cocaína, maconha e crack.

A operação, que contou com cerca de 40 policiais, também resultou na apreensão de um fuzil calibre 556, uma espingarda e uma grande quantidade de drogas escondidas em uma área de mata próxima às comunidades.

Segundo as investigações, Luan é o segundo em comando do tráfico na ‘Comunidade do 40’, respondendo apenas ao líder conhecido como “Pixote”, que atualmente está foragido.





Ao consultar o Sistema de Informações Policiais (SIP), os agentes constataram que Luan já tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de associação ao tráfico, tráfico de drogas e homicídio. Após a detenção, todas as formalidades legais foram cumpridas, e o acusado foi encaminhado à disposição da Justiça.