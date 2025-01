Mãe e filha que quase foram para o BBB revelam dívida de 30 mil: "Certeza que ia entrar"

A dupla Paula e Nicole, que são mãe e filha, por pouco não entraram na casa mais vigiada do Brasil, o BBB. Em conversa com o canal Central Splash, da UOL, elas revelaram que adquiriram uma dívida com cartões de crédito por terem a certeza de que estariam dentro do reality. Entretanto, em uma votação do público, a dupla escolhida para entrar na casa foi Joselma e Guilherme, sogra e genro, adversários de Paula e Nicole.

"Temos dois cartões estourados", contou a filha, Nicole. Elas disseram que fizeram um investimento alto, confiando que seriam escolhidas pelo público. "Pra gente estava certo que iríamos entrar, na nossa cabeça, né?", explica Paula.

"Antes de ir para o confinamento, a gente estourou os cartões. Agora vamos precisar fazer muito trabalho para pagar". Segundo elas, a dívida é de cerca de R$ 30 mil.



Mãe e filha acreditam que seriam personagens importantes no jogo, caso tivessem sido escolhidas pelo público. "Faltou a gente lá. Por isso que está parado desse jeito. O Guilherme não fala nada, não se entrosa, está uma planta lá", disse Nicole.