BBB: Gracyanne Barbosa come os últimos ovos da casa

A manhã desta quinta-feira (16) ficou marcada pelo fim dos ovos na casa do BBB 25. A modelo Gracyanne Barbosa comeu as últimas unidades disponíveis. A musa fitness, que em sua dieta costuma comer 40 ovos por dia, conversou com Daniele Hypolito sobre a situação.

"Acabou! Não tem mais nada", lamentou Gracyanne. A ginasta demonstrou solidariedade com a situação vivida pela musa: "Você tinha falado que estava com fome. E você deve estar com bastante fome, né? Você está controlando muito, principalmente, a questão do ovo", disse Daniele.

Gracyanne não perdeu o ânimo e disse que tem uma estratégia para quando falta ovos: "Eu tenho um peito de frango ali", afirmou a musa.

No primeiro dia de BBB, que estreou na segunda-feira (13), Gracyanne virou meme ao comer de uma vez nove ovos. Ela ganhou várias páginas nas redes sociais dedicadas a contagem de quantos ovos ela come por dia.