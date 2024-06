Apresentação do grupo Afrotelúricos terá históricas sobre a cultura africana

Nssa sexta feira (28), ás 9h30, haverá apresentação do grupo Afrotelúricos na Umei Antônio Vieira da Rocha, no Ingá. A exposição contará com histórias sobre a cultura africana, além de apresentações musicais com uso de instrumentos de percussão, cantoria e dança. O projeto é realizado pela Secretaria Municipal das Culturas de Niterói.

O grupo tem como base a busca pela ancestralidade, valorizando as conquistas dos antepassados e tentando passar conhecimentos para as gerações futuras. Eles levam ao palco um repertorio alinhado com manifestações do povo negro brasileiro, além de mostrar as relações e semelhanças entre o continente Africano e o Brasil.

Afrotelúricos ja fez outras duas apresentações na cidade de Niterói, no dia 7 de junho na Escola Municipal Jacinta Mendela na Vila Ipiranga e na semana passada, na sexta-feira, dia 21 de junho, na Escola Municipal João Brasil, no Morro do Castro.

Ana Rosa criou o grupo em 2016, ela é cantora, dançarina e contadora de histórias. Quando perguntada sobre o origem e referencias do coletivo, ela diz: “Afro é tudo que nasce do ventre e da herança de África. Telúrico é o que vem da terra, somos filhos da terra. Por isso a necessidade de valorizar os saberes e conquistas dos nossos antepassados. Temos um repertório vasto que passeia pela cultura popular brasileira. Nossas grandes referências são Clementina de Jesus, Djalma Correa, Tia Doca e Geraldo Filme através do LP gravado na década de 80 intitulado ‘‘Canto dos Escravos’. Nossas pesquisas nascem do universo lírico dos Vissungos, antigos mineradores africanos da região de Minas Gerais e se estende por toda cultura popular afrobrasileira”.

Serviço:

Evento: Apresentação “Cantos e Contos de Vissundo” do Grupo Afrotelúricos

Data: 28 de junho de 2024

Horário: 9h30

Local: UMEI Antônio Vieira da Rocha

Endereço: Rua Araújo Pimenta, sem número, Morro do Estado, Ingá

Classificação: Livre