Fiéis celebram o Dia de São João Batista, padroeiro de Niterói

Fiéis de Niterói e região se reuniram, na manhã desta segunda-feira (24), na Catedral Metropolitana São João Batista, localizada no Centro de Niterói, para comemorar o dia do Santo Padroeiro do município. Ao longo do dia, serão realizadas diversas missas em homenagem à São João, que foi o primeiro a reconhecer Jesus como Messias, além de tê-lo batizado e ser também seu primo.

O Padre Wallace Dahan, pároco da Catedral Metropolitana, falou sobre a importância do Dia de São João para toda a comunidade.



"Temos seis missas ao longo do dia e para nós é um dia muito solene, porque além de ser o Padroeiro da Arquidiocese é também o Padroeiro de Niterói e um Santo muito popular, que atrai muitos devotos. Então a nossa alegria é receber tantos fiéis que recorrem a Deus pela intercessão de São João Batista. Peço a Deus que abençoe esse povo, renove a fé e que cada um de nós possa ter a esperança renovada. É um dia de muito amor e muita devoção", disse o Padre.

Padre Wallace Dahan é pároco na Catedral Metropolitana de São João Batista | Foto: Layla Mussi

Na manhã desta segunda-feira (24), já foram celebradas duas missas: a primeira às 8h e a segunda às 9h30. Ainda haverá missas durante todo o dia, às 11h, 14h, 15h30 e a última às 17h, sendo esta presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco, da Arquidiocese de Niterói. Logo após a missa, ocorrerá a tradicional procissão de São João Batista, que segue até a Câmara de Vereadores.



Devotas de São João e presentes na primeira missa do dia, mãe e filha, moradoras de Itaboraí, vieram comemorar aniversário na presença do Santo de devoção.

"Somos devotas de São João e mesmo não morando mais aqui em Niterói, sempre que dá a gente vem pra prestigiar a Igreja de São João Batista. Fui batizada aqui, meus pais casaram aqui e a minha filha nasceu no dia de São João, então viemos agradecer por mais um ano de vida e todas as graças", afirmou Tatiane Pina.

Mãe e filha vieram juntas à Missa para agradecer às bençãos de São João Batista | Foto: Layla Mussi

"É muita emoção poder comemorar meu aniversário aqui, me sinto maravilhada e grata", completou Thais Pina, que foi à Igreja de São João comemorar seu aniversário.



Também devotas do Padroeiro de Niterói, as aposentadas Ana Teresa e Aldanir Silva fizeram questão de acordar cedo para celebrar o Santo.

"Gosto muito de vir às missas dos Santos sagrados, tenho muita fé. Hoje estava com uma dor muito grande no joelho, e pensei se viria, porque vou ter que voltar a pé. Mas se eu não viesse, ia ficar com remorso, não gosto de faltar, então resolvi que viria de qualquer jeito, mesmo com dor, e estou aqui", contou Ana Teresa.

Para Aldanir Silva, que frequenta as missas na Catedral Metropolitana, estar presente no dia de hoje significa agradecer por todas bençãos e proteções dadas a ela e toda sua família.

"Venho pra agradecer, por tudo que a gente recebe e precisa nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. Tenho uma devoção especial por São João, já fiz pedidos, fui agraciada e vim fazer os agradecimentos, além de pedir proteção para minha família", contou Aldanir.

Precursor do Messias e primo de Jesus, João Batista é reconhecido na comunidade católica pela humildade e pelo papel central na preparação do caminho de Cristo.

Segundo estudiosos, São João Batista representa a união do espiritual e do cultural em uma celebração que transcende o tempo e as tradições.

Essa humildade é refletida na vida de devotos, como Myriam Chagas, que se emocionou durante a segunda missa celebrada na Igreja de São João, onde foi crismada.

Myriam é devota de São João e se emocionou durante a Missa para o padroeiro de Niterói | Foto: Layla Mussi

"Fui crismada aqui junto com meu irmão e sempre que venho ao Centro de Niterói venho aqui na Igreja. Toda vez que chego perto dele, de São João, é uma emoção. Sempre que estou passando por algum aperto peço à ele e ele nos ajuda. Esse ano ele deu uma grande graça à minha filha e não tem como não me emocionar. Tenho uma relação muito próxima com meu padrinho São João", declarou Myriam.

Os festejos na Igreja de São João, que tiveram início na última sexta-feira (21), terminam nesta segunda-feira (24), com show do grupo "Chamego Nordestino", às 20h e a venda de comidas típicas de Festa Junina, até às 00h.

As festividades na Igreja de São João acontecem até às 00h desta segunda-feira | Foto: Layla Mussi

Tradição do angu

Tido como "figurinha carimbada" na celebração do Dia de São João, o angu é o prato principal do almoço festivo, que acontece às 12h no pátio da Catedral Metropolitana de São João Batista.

Há mais de 40 anos, o tradicional angu à baiana da festa de São João é um sucesso, onde, todos os anos, são vendidos cerca de 1,5 mil pratos.

O preparo da iguaria fica sob a responsabilidade de voluntários e paroquianos, que se preparam para o evento com um mês de antecedência, escolhendo os melhores ingredientes para agradar o paladar da comunidade.

"Já trabalho no angu há mais de 40 anos. A preparação começa um mês antes, indo no mercado, no açougue, vendo a qualidade da carne, fazendo o armazenamento, corte. Muita gente ajuda, mais de 50 pessoas, equipe muito grande. Vamos das 6h às 00h", explicou emocionada Carmem Lucia Maia, que completou afirmando que "ajudar é a maior alegria, uma emoção muito forte".

