Policial militar é preso sob acusação de chefiar quadrilha de estelionatários

A Policia Civil do Rio fez uma operação, na manhã dessa sexta feira (21), e prendeu cinco pessoas acusadas de fazer parte de uma quadrilha de estelionatários que cometia golpes contra pessoas idosas na Baixada Fluminense. Entre os presos está o policial militar Gustavo de Oliveira Piau, do 6º BPM (Tijuca).

A operação acontece em Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita. Cinco mandados de prisão foram expedidos , além de de seis de busca e apreensão contra sete integrantes do grupo. De acordo com a denuncia Gustavo de Oliveira era o líder da quadrilha, que já havia dado o golpe do "empréstimo consignado" em pelo menos 17 pessoas, em sua maioria idosos, ao longo de um ano o grupo arrecadou um total de 640 mil reais.

A quadrilha atuava ligando para idosos com a desculpa de que eles teriam direito a mais uma parcela do FGTS, com isso as pessoas iam até o escritório falso do grupo, assinavam papéis e deixavam serem fotografados como parte do processo para adquirir o dinheiro. Com isso, o grupo fazia empréstimos via biometria facial da vitima.

Segundo a MPRJ, umas das vitimas chegou a perder 20 mil reais. Além de Gustavo de Oliveira Piau, foram denunciados e tiveram a prisão decretada João Vitor Romão de Oliveira Piau, Kate Suelen Lemos de Assis, Cristiane Silva de Brito e Tamires da Silva Pinho e Marcus Vinícius.