Homem foragido da justiça é preso em Cabo Frio

Foi preso na manhã de sexta feira (21), em Cabo Frio, na Região dos lagos, Jhonatan Lusindo dos Santos que estava foragido da policia. Havia um mandado de prisão contra ele por roubo qualificado.

A ação foi feita pela Policia militar do Rio, em conjunto com agentes do 25º BPM (Cabo Frio) e policiais civis da 129ª DP (Iguaba Grande). O paradeiro do homem foi indicado para os agentes através do Disque Denúncia/RJ de forma anônima, após isso a equipe foi até a Rua Ernesto de Melo, na Vila do Ar, onde efetuou a prisão. Jhonatan não ofereceu resistência e foi levado para a delegacia da região, e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio.

Leia também:

Caravana de Arte e Lazer chega a Rio do Ouro e Tribobó neste final de semana

Cariúcha passa por cirurgia de emergência após hemorragia nesta sexta (21)

Para ajudar em investigações, a policia pede para a população, que ao ter qualquer informação sobre algum foragido da justiça, entre em contato pelo disque denúncia, esse canal tem o anonimato garantido para o cidadão.

A população pode entrar em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ